Vorwärts Steyr muss in die Regionalliga

Nach fünf Saisonen in der zweiten Liga geht es für den SK Vorwärts Steyr jetzt wieder in die Regionalliga: Zwei Mal hatte man covidbedingt den Abstieg verhindern können, der nach dem gestrigen 0:3 (0:0) bei der Admira jetzt endgültig feststeht.

Die Partie war deutlich spannender, als das Ergebnis vermuten lässt. Vorwärts Steyr hielt die Partie absolut offen – und hatte vor 5000 Zuschauern fast schon ein Heimspiel. Zumindest waren nur die Fans der Vorwärts zu hören.

In der 61. Minute hatten sie bei einem Schuss von David Bumberger aus der Drehung den Torschrei auf den Lippen. Es war eine der wenigen Chancen in einer von Vorsicht und Nervosität geprägten Partie. Die Führung der Admira war extrem glücklich: Eine Flanke von Patrick Schmidt verlängerte Lukas Malicsek vom Elfmeterpunkt aus mit der Brust zum 0:1 ins Tor. Der Ball wurde immer länger und länger – Vorwärts-Torhüter Nicolas Polster hatte keine Chance.

Ablöse von Madlener steht bevor

Dieses Tor war der Anfang vom Ende der Vorwärts, die das Spiel unbedingt gewinnen hätte müssen. Die Admira nützte die Konterchancen. George Davies (93.) und Patrick Schmidt (96.) schossen die Vorwärts endgültig in die Regionalliga. Ein Gang, der wohl ohne Trainer Daniel Madlener gegangen wird. Der 58-Jährige war bereits in den vergangenen Wochen schwer angezählt gewesen. Madlener: "Das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können. Wir haben oft tolle Leistungen geboten, aber es waren immer wieder viele individuelle Fehler dabei."

