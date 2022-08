Vorwärts Steyr möchte endlich auswärts punkten

Daheim sind die Steyrer seit Ende Oktober 2021 zuhause ungeschlagen – das sind saisonübergreifend zwölf Spiele. In der Fremde hingegen konnte man in der laufenden Saison noch nicht anschreiben. "Wir müssen das Bewusstsein wieder schaffen, dass ein Auswärtsspiel im Grunde nichts anderes als ein Heimspiel ist", sagt Vorwärts-Trainer Daniel Madlener. Vor dem Schlusslicht Kapfenberg warnt er aber: "Die Tabellensituation entspricht nicht dem, was sie können", erläutert Madlener, der seinen ersten Sieg als Trainer der Vorwärts dort feierte, wo er heute wieder gewinnen möchte – in Kapfenberg.