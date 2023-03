Vorwärts Steyr kämpft um Tabellenanschluss

Gelingt dem SK Vorwärts Steyr heute in der 2. Fußball-Liga der erste Frühjahrssieg? Nach der 0:4-Derbyheimpleite gegen Blau-Weiß Linz gastiert das Team von Trainer Daniel Madlener heute (18.10 Uhr) in Lafnitz.

Für den Tabellenvierzehnten geht es in der Steiermark vor allem darum, den Anschluss an die Tabelle nicht zu verlieren. "Wir müssen auch in schwierigen Situationen mit Leidenschaft verteidigen. Es zählen jetzt nur Ergebnisse", sagt Madlener.

Mit Sebastian Voglmaier und Noah Bitsche kehren zwei zusätzliche Alternativen in den Kader zurück, Alberto Prada fehlt weiter verletzungsbedingt. Auch die Stürmer Faris Zubanovic (fehlende Rotweißrot-Karte) und der angeschlagene Kubilay Yilmaz sind noch nicht einsatzbereit. Dass sich Gegner Lafnitz – wie im Herbst angekündigt – freiwillig aus der zweithöchsten Spielklasse zurückzieht, darauf will sich Madlener nicht verlassen: "Ich gehe davon aus, dass sie in der Liga bleiben." (rawa)

