Vorwärts-Sportchef poltert: "Solche Spieler brauchen wir nicht"

Kurz vor dem Regionalliga-Auftakt am Freitag gegen Titelfavorit LASK Amateure musste der SK Vorwärts Steyr einen überraschenden Abgang hinnehmen: Oguzhan Sivrikaya stellte den Drittligisten am Dienstag vor vollendete Tatsachen, verabschiedete sich vom Team und strebt einen Wechsel in die dritte türkische Liga an.

Der Offensivspieler (21) war der einzige Kicker, der nach dem Zweitliga-Abstieg einen gültigen Vertrag für die Regionalliga hatte (Anm.: sogar mit vereinsseitiger Option bis 2025). Umso überraschter ist Sportchef Gerald Perzy über den Vorgang: "Das ist unterste Schublade. Er wäre bei uns als Stammspieler eingeplant gewesen. Jetzt ist das Transferfenster zu und wir können nicht mehr reagieren", poltert der 55-Jährige.

Steyr spielte jetzt den Ball an den ÖFB – ohne Freigabe des Klubs kann der Transfer eigentlich nicht über die Bühne gehen. Sivrikayas Tür in Steyr ist trotzdem zu. Perzy: "Solche Spieler brauchen wir nicht."

