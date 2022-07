Vorwärts: Spannender, aber riskanter Weg

"Wir waren im Frühjahr unter den Top-Drei-Teams, die Messlatte ist hoch. Wir wollen sie aber nicht niedriger legen", sagte Vorwärts-Steyr-Trainer Daniel Madlener. Ob dieser selbstbewusste Zugang für den Zehnten der Vorsaison wirklich der richtige ist? Besser wäre es wohl, der Klub bäckt nach teils desaströsen Testspielergebnissen (0:6 gegen Liefering oder 0:8 gegen Sparta Prag II) und der blamablen Cup-Niederlage gegen Regionalligist WSC/Hertha (0:1) kleinere Brötchen. Der Klassenerhalt samt sorgenfreier Saison sollte im Vordergrund stehen.

Doch Madlener ist für seinen etwas anderen Zugang mittlerweile auch in Steyr bekannt: Vor seiner Mannschaft hat er betont, Meister werden zu wollen. Spezielle Methoden des Vorarlbergers gab es auch in der Vorbereitung wieder: Nach dem einzigen Testspielsieg in Molln (7:0) mussten die Vorwärts-Kicker 30 Strafrunden laufen, weil sie nicht die geforderten zehn Tore erreichten. Pro fehlendes Tor waren zehn Runden fällig. Insgesamt mussten die Steyr-Kicker also nach den 90 Minuten noch knapp neun Kilometer absolvieren.

Auch beim Kader hat sich einiges getan: Weil Madlener ausschließlich Spieler haben will, die in jeder Trainingseinheit dabei sein können, verabschiedeten sich einige Stützen wie die Halbprofis Halbartschlager oder Brandstätter ins Unterhaus. Gekommen sind hauptsächlich junge Talente – ein spannender, aber riskanter Weg. (rawa)