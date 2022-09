Vor dem heutigen Heimspiel gegen Horn (18.10 Uhr) liegt Vorwärts Steyr zwei Punkte vor dem eigentlich ersten Abstiegsrang in der 2. Fußball-Liga. Doch wie die "Kleine Zeitung" zuletzt berichtete, hat der SV Lafnitz am Wochenende bei einer Vorstandssitzung beschlossen, nicht mehr für eine Lizenz in der zweithöchsten Spielklasse anzusuchen – der Klub will in der Landesliga neu einsteigen.