Vorwärts löst Vertrag mit Martinovic auf

In 162 Spielen schoss Josip Martinovic 35 Tore für Vorwärts Steyr Seit Juli 2015 spielte sich der 32-jährige Kroate in die Herzen der Vorwärts Fans, war ein wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft 2017/18 und erzielte das erste Tor des SKV nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga. Jetzt gehen der Klub und Martinovic getrennte Wege: Der Vertrag mit dem Offensivspieler wurde aufgelöst, Martinovic schließt sich dem niederösterreichischen Landesligisten UFC St. Peter/Au an.

„Nach Absprache mit dem Trainerteam habe ich beschlossen, meinen noch bis Sommer laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Danke an alle Fans für die Unterstützung und dafür, dass ihr immer fair zu mir und allen Spielern wart. Danke euch allen für Alles. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft“, sagt Martinovic.

Jürgen Tröscher: „Dass wir einem langjährigen und mehr als verdienten Spieler wie Josip nicht bei dem ihm gebührenden Spiel vor Fans verabschieden können, schmerzt uns sehr. Wir streben an, ihn bei einem der nächsten Heimspiele offiziell zu verabschieden. Ich bedanke mich im Namen des Vereins bei Josip für seinen jahrelangen Einsatz und wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe. Er wird immer Teil der neuen Bundesliga-Geschichte des SKV sein.“