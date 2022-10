In diesem Duell in der 2. Fußball-Liga steckt richtig viel Tradition: Der SK Vorwärts Steyr gastiert heute (18.10 Uhr) auf der Hohen Warte bei Aufsteiger First Vienna – dem ältesten Klub Österreichs. Die Jahrhundert-Grenze haben beide Vereine längst überschritten: Die Döblinger wurden 1894 gegründet, Vorwärts Steyr gehört mit seiner Geburtsstunde im Jahr 1919 zu den ältesten Fußballklubs in Oberösterreich.