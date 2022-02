Vorwärts gab am Deadline-Day noch einen Spieler ab

Ivan Sarcevic wird im Frühjahr nicht mehr für die Oberösterreicher in der 2. Fußball-Liga auflaufen. Der Wiener kam im Herbst auf sieben Einsätze.

Der 21-Jährige ist im Sommer nach einer Saison beim FC Wil nach Steyr gewechselt. Davor war der Mittelfeldspieler drei Jahre im Nachwuchs des VfL Wolfsburg engagiert.

Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf: Nach seiner Vertragsauflösung in Steyr schloss sich Sarcevic dem Wiener Sportclub in der Regionalliga Ost an.