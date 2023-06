Vorwärts: Die Ära Madlener ist nach nicht einmal zwei Jahren vorbei

In der für Montagabend anberaumten Sitzung des Vorwärtsvorstands wurde nicht nur die Planung für die kommende Saison in der Regionalliga Mitte diskutiert. Auch die erwartete Trennung von Trainer Daniel Madlener wurde im Anschluss bekanntgegeben: "Der Vertrag mit Daniel Madlener ist ausgelaufen und wird nicht verlängert", heißt es in einer Aussendung des Vereins. Der sportliche Leiter Gerald Perzy führe bereits Gespräche mit potenziellen Kandidaten. Das neue Trainerteam solle zeitnah präsentiert werden.

"Diese Entscheidung war absehbar", sagt Daniel Madlener in einer ersten Reaktion: "Ein Profitrainerteam wäre sich in dieser finanziellen Situation auch gar nicht mehr ausgegangen." Er sei dennoch stolz auf die Mannschaft, vor allem, was sie in den vergangenen Wochen geleistet habe. "Es hat nicht viel gefehlt, aber wir haben auswärts zu selten unsere Leistung abrufen können. Und unnötige Punkteverluste haben uns in diese Situation gebracht. Das hat den Ausschlag gegeben." Er blicke auf fast zwei Jahre voller Höhen und Tiefen zurück und werde Steyr immer verbunden bleiben. Der Vorwärts-Jahrhundertspieler hatte die Rot-Weißen am 16. August als Nachfolger des glücklosen Andreas Milot als Tabellenschlusslicht der 2. Liga übernommen und in seinem ersten Jahr als Trainer vom 16. noch auf den zehnten Tabellenplatz geführt. Als Spieler war Madlener zuvor zwölf Jahre lang für den SKV im Einsatz gewesen. In 172 Spielen hatte er dabei zwanzig Tore für die Rot-Weißen erzielt und war von Josef Hickersberger während dieser Zeit sogar zweimal ins Nationalteam einberufen worden.

Heißer Kandidat für die Nachfolge Madleners könnte Hubert Zauner sein. Der 32-Jährige war zuletzt Trainer von OÖ-Ligist Grün-Weiß Micheldorf, davor schon als Individualtrainer und Videoanalyst bei Vorwärts tätig. Ein Jahr lang war Zauner zudem als Spieler bei den Rot-Weißen im Einsatz gewesen. Gerüchte über dessen bevorstehende Verpflichtung als Trainer machten an der Volksstraße bereits seit Wochen auch in der heißen Phase des Abstiegskampfes die Runde, wurden vom Präsidium aber stets dementiert.

Egal, auf wen die Wahl fällt: Der Neue steht vor enormen Herausforderungen, muss er doch mit einem komplett neuen Kader, von dessen Zusammensetzung noch nichts bekannt ist, völlig von vorne beginnen. Die Steyrer sind in der Regionalliga finanziell gezwungen, auf Amateurbetrieb umzustellen, die Verträge der bisherigen Profis waren an den Verbleib in der 2. Liga verbunden. Perzy und das neue Trainerteam müssen sich daher mit deutlich verringertem Budget rasch auf Spielersuche machen. Ob der Verein so eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen wird können, bleibt abzuwarten.

Laut SKV-Aussendung habe die 2. Liga hat das Budget nicht nur ausgereizt, sondern überschritten. Es bleibe daher auch von der vorläufig letzten Saison in einer Bundesliga ein ähnliches Minus wie im Vorjahr übrig. Die Planungen und Hoffnungen hinsichtlich Sponsorenhöhe und zusätzlicher Einnahmen hätten sich nicht im notwendigen Ausmaß erfüllt. Die wirtschaftliche Betrachtung sehe daher düster aus. Nun müsse der Gürtel deutlich enger geschnallt werden. Damit seien auch die geplanten Bauprojekte vorerst gestoppt. Betroffen davon sind unter anderem der Stadionumbau, die Erneuerung des VIP-Bereichs und die ohnehin bereits verschobene Errichtung eines Trainingszentrums.

