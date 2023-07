Trainingsauftakt ohne Tormann: Noch bastelt Vorwärts am Regionalliga-Kader

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga in die Regionalliga Mitte nahm der SK BMD Vorwärts Steyr am Montag wieder den Trainingsbetrieb auf. Erstmals als Cheftrainer im Einsatz war dabei Markus Eitl. Der 47-jährige Hofkirchner ist seit 2019 bei den Rot-Weißen und war in der abgelaufenen Saison Co-Trainer unter Daniel Madlener. Aktuell absolviert der ehemalige Orgelbauer, der für seine Chance beim Traditionsklub in Steyr vor drei Jahren seinen Job aufgegeben hat, die Ausbildung zum A-Lizenz-Trainer.