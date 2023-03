Steyr-Tormann beim 1:1 in Lafnitz doppelt im Fokus

Vorwärts-Trainer Daniel Madlener nahm gegenüber der Auftaktpartie gegen Blau-Weiß eine Änderung in der Startelf vor, Nico Wiesinger begann statt Joel Dombaxi. Die Partie begann äußerst unglücklich und mit einem raschen Rückstand. Im Mittelpunkt stand Torhüter Nikolas Polster: Beim 0:1 hatte der 20-Jährige, im Winter als Kooperationsspieler vom LASK gekommen, den Ball schon in den Händen gehabt, Lafnitz-Angreifer Stefan Sulzer stocherte diesen wieder frei und verwertete – Schiedsrichter Alan Kijas hätte auf Foulspiel entscheiden müssen.

Die Rot-Weißen steckten den Ärger über die fragwürdige Entscheidung rasch weg und hatten vor der Pause ein klares Chancenplus. Tobias Pellegrini kam nach einem Eckball aus 15 Metern frei zum Schuss, setzte den Ball aber über das Tor (19.). Zehn Minuten später ging ein Versuch von Oliver Filip am langen Eck vorbei. Der agile Angreifer bereitete mit seinen Läufen in die Tiefe der Lafnitzer Dreierkette immer wieder Probleme und konnte in der 39. Minute den Ausgleichstreffer bejubeln. Nach einem perfekten Pass von Dragan Marceta überhob Filip Torhüter Zingl zum 1:1-Pausenstand.

Polster hält Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel hatte Lafnitz mehr vom Spiel, ohne zu großen Möglichkeiten zu kommen. Die Vorwärts-Abwehr stand sicher und hatte auch Torjäger Poldrugac gut in Griff. In Minute 70 gab Schiri Kijas nach einem Zweikampf im Strafraum von Sostarits gegen Poldrugac Elfmeter. Dieser trat selbst an, scheiterte aber an Polster. Danach passierte nichts mehr und die Teams trennten sich mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Steyr Vorwärts kämpft in Lafnitz gegen eine miese Bilanz