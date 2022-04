Steyr: Top Zehn im Visier

Ungeachtet der Lizenz-Thematik in den vergangenen Tagen – die Zweitligisten Wacker Innsbruck, Young Violets und St. Pölten bekamen keine Zulassung, der FC Juniors OÖ zog seinen Antrag zurück – wird heute in der 2. Fußball-Liga auch Fußball gespielt: Der Dreizehnte Vorwärts Steyr empfängt den Elften Kapfenberg – und will den Klassenerhalt dieses Mal auch sportlich schaffen: "Wer jetzt wirklich eine Lizenz bekommt und wer nicht, ist uns egal. Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln und uns Richtung Top Zehn bewegen", sagt Vorwärts-Trainer Daniel Madlener.

Heute nicht dabei sein wird Michael Halbartschlager. Der längstdienende Steyr-Feldspieler fehlt den Rot-Weißen krankheitsbedingt wohl länger. Ob er überhaupt noch einmal im Steyr-Trikot auflaufen kann? Im Sommer läuft sein Vertrag aus – die Zeichen stehen auf Abschied.

Blau-Weiß muss zu Horn

Auch OÖ-Rivale Blau-Weiß Linz könnte Steyr heute helfen, die Tabelle weiter nach oben zu klettern: Die Linzer gastieren beim Zwölften Horn. "Wir sind voller Selbstvertrauen, dürfen sie aber nicht ins Spiel kommen lassen", warnt BW-Coach Gerald Scheiblehner. Stürmer Fabian Neumayr ist wieder fit, dafür fallen Bernhard Janeczek und Hannes Huber verletzungsbedingt aus.

Auf Abschiedstournee ist der FC Juniors OÖ – heute geht es daheim gegen Leader Lustenau: "Es ist keine einfache Situation, aber wir wollen in den verbleibenden Runden voll ans Limit gehen", sagt Juniors-Trainer Manuel Takacs. (rawa)