Steyr-Sportchef: "Der Schnitt war wie Tag und Nacht"

Heute kicken die Rot-Weißen mit Neo-Trainer Markus Eitl im Heimderby gegen die LASK Amateure die neue Saison in der dritthöchsten Spielklasse an – und das völlig runderneuert: 27 Spieler haben nach dem Abstieg den Klub verlassen, 18 Neuzugänge wurden geholt.

Die OÖN sprachen vor dem Start mit Sportchef Gerald Perzy über das neue Team, eine turbulente Transferzeit und die Ziele des Klubs.

OÖN: Sind Sie froh, dass die Transferzeit vorbei ist?

Gerald Perzy: Das habe sich selber in dieser Form noch nie erlebt. Es war sehr turbulent, es gab viele Abfuhren. So richtig wollte von der Zweitliga-Mannschaft keiner mitziehen. Und auch von unteren Ligen war es aufgrund der finanziellen Situation nicht einfach, Spieler zu bekommen. Ich hätte gerne einige gute Kicker aus der OÖ-Liga mit Potential geholt – die bleiben aber alle lieber bei ihren aktuellen Klubs, weil sie dort mehr verdienen können. Das in den vergangenen Jahren weiter angewachsene Minus versucht man jetzt so abzubauen, was auch notwendig ist. Der Schnitt war wie Tag und Nacht.

OÖN: Wie zufrieden sind sie mit dem aktuellen Kader?

Nach dem Abstieg war es natürlich schwierig, aber die Stimmung hat sich jetzt wieder ins Positive gewandelt. Wir haben eine junge und willige Mannschaft. Zum Glück gibt es auch noch Spieler, welche die Strahlkraft von Vorwärts Steyr schätzen und als Plattform sehen. Obwohl wir ein komplett neues Team auf die Beine gestellt haben, wirkt es, als würden sie sich schon ewig kennen. Auch das kann eine Mannschaft zusammenschweissen, sie wollen es allen beweisen.

OÖN: Einer ist kurzfristig abgesprungen: Oguzhan Sivrikaya...

Das ist unterste Schublade. Er wäre bei uns als Stammspieler eingeplant gewesen. Jetzt ist das Transferfenster zu und wir können nicht mehr reagieren. Diesen Floh hat ihm sicher jemand anderer in das Ohr gesetzt. Ich habe wegen ihm alleine mit vier verschiedenen Beratern gesprochen. Wir haben den ÖFB eingeschalten. Solche Spieler brauchen wir aber nicht.

OÖN: Welches Ziel hat der Klub für die kommende Saison?

Eine richtige Zielsetzung gibt es noch nicht, auch weil wir die ersten Spiele noch abwarten wollen. Wir erwarten eine sehr ausgeglichene Liga, wollen in dieser einmal gut ankommen. Der Wiederaufstieg ist kein Thema. Das wird eher ein Projekt für die nächsten zwei oder drei Jahre.

