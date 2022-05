Steyr auch sportlich durch

Auch wenn mit dem FC Juniors OÖ und Wacker Innsbruck die Absteiger der 2. Fußball-Liga längst feststehen – mit dem gestrigen 2:1 gegen Liefering hat es Vorwärts Steyr auch sportlich praktisch geschafft. Bei zwei verbleibenden Runden beträgt der Vorsprung auf den Vorletzten FC Juniors OÖ und Schlusslicht Dornbirn (Anm. die Vorarlberger gastieren erst heute beim GAK) neun Punkte.

Dem Madlener-Team gelang gegen die Jung-Bullen ein Traumstart: In der 13. Minute hatte Innenverteidiger Julian Turi nach einem Eckball eingeköpft, nur eine Minute später stellte Christopher Kröhn auf 2:0: Nach einem Ballverlust der Salzburger baute er die Führung aus. Roko Simic (69.) brachte Liefering noch einmal heran, es blieb aber beim verdienten Heimsieg der Steyrer– dem insgesamt fünften in Folge vor eigenem Publikum.

Eine Traum-Woche schloss der FC Juniors OÖ ab: Das 1:0 bei Amstetten war der zweite volle Erfolg in Serie – das gelang dem LASK-Kooperationsverein in dieser Saison davor noch nie. Dominik Weixelbraun erzielte in der 63. Minute das Goldtor. (rawa)