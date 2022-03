So hat Madlener Steyr professionalisiert

Abstiegsschlager in der 2. Fußball-Liga: Der Vorletzte Vorwärts Steyr gastiert heute bei Schlusslicht FC Juniors OÖ. Während es für das LASK-Talenteteam schon ein erstes Schicksalsspiel ist, könnte die Elf von Trainer Daniel Madlener mit einem vollen Erfolg nicht nur den Vorsprung auf den Lokalrivalen ausbauen – im Idealfall würde Steyr nach dieser Runde bis auf Rang zwölf emporklettern.

Die Rot-Weißen verteidigen auch eine Serie: Seit sieben Liga-Spielen ist Steyr bereits unbesiegt. Nur der Zweite FAC hat mit acht Partien eine länger andauernde weiße Weste. Die starke Vorwärts-Form liegt auch an Trainer Madlener, dessen Spielidee immer besser greift. "Er will für jeden Spieler das Beste, arbeitet sehr hart mit uns. Der Trainer hat großen Anteil am jetzigen Erfolg", sagt Steyr-Tormann Thomas Turner. Der 57-jährige Vorarlberger hat die Entwicklung des Klubs auch abseits des Spieltags vorangetrieben: Wurde in Steyr in der Vergangenheit wie bei einem Amateurklub hauptsächlich abends trainiert, finden mittlerweile drei bis vier Einheiten zusätzlich auch vormittags statt.

Die Arbeit auf dem Trainingsplatz macht sich bezahlt – heute soll der nächste Schritt zum Klassenerhalt folgen. "Wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben", ist sich Turner, der für den heutigen Gegner seine ersten Spiele im Profigeschäft absolvierte, sicher. Bei einem Liga-Verbleib würde auch nichts gegen eine Verlängerung von Madleners Vertrag sprechen. Es gibt sowieso eine beidseitige Option.

Seidl-Doppelpack bei Blau-Weiß

Vor dem heutigen Auswärtsduell bei Rapid II gab der FC Blau-Weiß Linz seinen ersten Sommer-Transfer bekannt: Mit Simon Seidl (Kuchl) verpflichteten die Linzer den zwei Jahre jüngeren Bruder von BW-Offensivspieler Matthias Seidl (21).

Eine Unterschrift dürfte es wie berichtet auch bei Kapitän Michael Brandner in den kommenden Tagen geben. Mündlich sind sich Spieler und Klub laut OÖN-Infos längst einig.