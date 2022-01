Rätselraten bei Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr

Vor den heutigen Testspielen kämpfen die oberösterreichischen Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr mit mysteriösen Verletzungen. Vor allem bei Vorwärts-Routinier Christoph Freitag herrscht Rätselraten. "Wir wissen nicht, was genau die Ursache ist. Aber wir rechnen im Frühjahr nicht mehr mit ihm", spricht Vorwärts-Trainer Daniel Madlener die Schock-Diagnose aus. "Es könnte auch Long-Covid sein."

Der 32-Jährige hatte schon im Herbst immer wieder mit seinem Körper zu kämpfen, ging nur in drei seiner acht Spiele über die volle Distanz. Dieses Mal ist etwas mit seinem Organismus nicht in Ordnung. Beim heutigen Testspiel gegen den deutschen Viertligisten Burghausen (13 Uhr) fehlen drei weitere Kicker wegen Corona – dafür ist Joel Dombaxi nach seiner Quarantäne heute zum ersten Mal in der Vorbereitung wieder dabei.

Auch bei Blau-Weiß droht ein längerer Ausfall: Julian Gölles hat zuletzt zwar wieder trainiert, kämpft aber – wie schon im Herbst – mit einer Vorfußverletzung. Zudem wird heute gegen Bundesligist Admira (16 Uhr) Anteo Fetahu (Seitenbandriss im Knöchel) fehlen, dafür sind die Neuzugänge Christoph Schösswendter und Paul Mensah erstmals im Einsatz. Der FC Juniors OÖ verlor gestern gegen die Young Violets 1:3.