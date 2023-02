Prada: "In Steyr habe ich mich wieder in den Fußball verliebt"

"Hier in Steyr habe ich mich wieder in den Fußball verliebt." Mit einer emotionalen Botschaft kündigte Alberto Prada beim Mitgliederstammtisch des SK Vorwärts Steyr am Mittwoch sein Karriereende an. Nach vier Jahren beim Fußball-Zweitligisten geht der 34-Jährige in seine letzte Halbsaison. "Zuletzt habe ich etwas die Freude am Fußball verloren, deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, dass es mein letztes halbes Jahr im Profi-Fußball sein wird." In diesem will der Vorzeigeprofi mit den Rot-Weißen noch unbedingt die Liga halten. "Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen."

Hoffentlich kann er bald dazu beitragen: Bei der heutigen Testspiel-Generalprobe gegen den tschechischen Zweitligisten Taborsko (2:2) musste der Innenverteidiger nach einer halben Stunde wegen einer Fersenprellung vom Platz. Bitter für das Madlener-Team, welches mit Satin, Günes, Lageder, Bitsche oder Yilmaz einige angeschlagene Stammkräfte schonte: Auch Nico Wiesinger fiel im Finish mit einer Bänderverletzung aus.

Video: Das sagen Pradas Weggefährten zu seinem Karriereende:

Kampf um die letzten Plätze

Liga-Rivale Blau-Weiß Linz bestreitet das letzte Testspiel vor dem Frühjahrsauftakt am kommenden Freitag morgen: Um 16 Uhr gastiert die Scheiblehner-Elf bei der Vienna.

Beim Probelauf geht es auch um die letzten Plätze in der Linzer Startelf: So duellieren sich mit Kapitän Michael Brandner, Tobias Koch und Marco Krainz drei Kicker um zwei Plätze im zentralen Mittelfeld. Auch bei der Position des Stoßstürmers im 3-4-3-System ist das Rennen noch offen: Der Brasilianer Ronivaldo hat in der Winterpause Fally Mayulu den Kampf angesagt.

