Kann der SK Vorwärts Steyr heute beim Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Liga bei St. Pölten zum dritten Mal in Folge punkten? In den jüngsten beiden Spielen holte das Team von Trainer Daniel Madlener vier Punkte und gab den Platz am Tabellenende ab. "Zufrieden bin ich nie, aber die letzten Spiele machen mich zuversichtlich. Die Chancen stehen gut, dass wir auch heute etwas holen", sagt Madlener – und hofft dabei wieder auf Tore von Chukwubuikem Ikwuemesi: Gegen Dornbirn erzielte der