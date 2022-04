Madlener will es ganz Vorarlberg zeigen

„Wir können etwas mitnehmen, wenn wir alle daran glauben“, sagt Daniel Madlener vor dem heutigen Auswärtsspiel von Vorwärts Steyr in der 2. Fußball-Liga bei Spitzenreiter Lustenau.

Das Vertrauen hat ihm sein Klub bereits gestern ausgesprochen: Der Vertrag des 57-Jährigen wurde bis Sommer 2023 (plus Option) verlängert. Die Vorwärts-Verantwortlichen hat Madlener längst überzeugt – heute will er es noch einem ganzen Bundesland beweisen: In seiner Heimat ist dem gebürtigen Vorarlberger der Sprung ins Profi-Geschäft nie richtig gelungen – lediglich 2013 war er für 17 Spiele bei Austria-Rivale FC Lustenau in der zweithöchsten Spielklasse tätig. „Hin und wieder war ich auch bei der Austria im Gespräch, zu einem Engagement ist es aber nie gekommen. Ich will ganz Vorarlberg zeigen, wie sich Steyr entwickelt hat“, sagt Madlener.

FC Juniors OÖ verlor 0:4

Während in Steyr der Pfeil nach oben zeigt, geht es für den FC Juniors OÖ Richtung Regionalliga. Beim bisherigen Vorletzten Young Violets gingen die Paschinger 0:4 unter. Blau-Weiß Linz kehrte gegen Amstetten nach zweimaligem Rückstand eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück – 5:2. (rawa)