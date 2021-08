Madlener leitet heute sein erstes Vorwärts-Training

"Es ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme", sagte der 56-Jährige, der seit seinem Abschied von Ligakonkurrent Dornbirn 2019 auf eine neue Aufgabe wartete. Vorwärts ist ohne Punkte Letzter. Madlener: "Es gibt enormes Steigerungspotenzial und viel zu tun."

Blau-Weiß Linz verlor beim 1:3 in Lafnitz nicht nur die Partie, sondern auch Simon Pirkl: Der 24-jährige Zugang fällt wegen eines Knöchelbruchs den kompletten Herbst aus. "Spielentscheidend war, dass wir die Standards so schlecht verteidigt haben. Das hat uns zuletzt ausgezeichnet, das nehmen wir als Erfahrung mit", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner nach der ersten Saisonniederlage. Ob die Linzer noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen, wird in dieser Woche entschieden.