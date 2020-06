Am Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, trifft der SK Vorwärts Steyr in der HPYBET 2. Liga auf den Tabellenzweiten Austria Klagenfurt. Nach dem 4:1-Erfolg am Mittwoch gegen die Young Violets brennen die Kicker des SK Vorwärts Steyr auf einen weiteren Sieg. Der Gegner aus Klagenfurt will im Titelrennen weiter Druck auf Tabellenführer Ried machen. Eine spannende Partie ist also garantiert!