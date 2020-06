Heute Abend, 18:30 Uhr, trifft der SK Vorwärts Steyr in der HPYBET 2. Liga auswärts auf die Young Violets / Austria Wien II. Beide Mannschaften trennt in der Tabelle nur ein Punkt, eine spannende Partie ist also garantiert! Ab 18:30 Uhr übertragen wir hier das Spiel Young Violets gegen Vorwärts Steyr: Alle Infos und Vorberichte finden Sie wie gewohnt unter nachrichten.at/sport. Der Livestream wird zur Verfügung gestellt von LAOLA1.at.