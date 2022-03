Heute muss Vorwärts Steyr sein wahres Gesicht zeigen

Zeigt Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr heute daheim gegen den GAK (18.30 Uhr) wieder jenes Gesicht, das die Rot-Weißen in den meisten Spielen unter Trainer Daniel Madlener ausgemacht hat? "Wir haben in den vergangenen Wochen inklusive der Winter-Vorbereitung mehr als 1000 Minuten jenes Gesicht gezeigt, welches ich von meiner Vorwärts-Mannschaft sehen will.