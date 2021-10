Helikopter benötigte das Spielfeld als Landeplatz

Zur Nebensache wurde das gestrige 0:2 (0:1) von Fußball-Zweitligist Vorwärts Steyr beim FAC. Da wurde das Spiel in der 70. Minute unterbrochen, weil ein Helikopter auf dem Spielfeld landen musste. Nach einem medizinischen Notfall – abseits des Stadions in der Nachbarschaft – waren zahlreiche Rettungswägen zum Sportplatz gefahren, um eine rasche Überstellung zu ermöglichen. Der Fußballplatz war die bestmögliche Landeoption. Nach rund 25 Minuten konnte der Helikopter mit dem Notfall-Patienten an Bord dann wieder abheben.

Davor hatten die Gastgeber ihre wenigen Chancen genützt. Bei den Treffern von Oliveira (21.) und Flavio (64.) sah die Vorwärts-Abwehr nicht besonders gut aus.

Der FC Juniors wehrte sich beim 0:2 gegen den FC Liefering lange gegen die Niederlage. Der Sieg der Gastgeber durch ein Gustostückerl von Simic (61.) und einen Dorgeles-Treffer (81.) war hochverdient.

Blau-Weiß auf Erfolgskurs

Bringt der FC Blau-Weiß Linz seine gute Form auch nach der zweiwöchigen Länderspielpause auf den Platz? Vor dem morgigen Heim spiel (10.30) gegen die Young Violets haben die Linzer von sieben Pflichtspielen nur eines verloren. "Wichtiger als das Ergebnis ist für mich die Leistung meiner Mannschaft", sagt Trainer Gerald Scheiblehner. Positive Nachrichten gibt es auch abseits des Platzes: Blau-Weiß schloss das vergangene Geschäftsjahr mit einem positiven Eigenkapital von 185.000 Euro ab, konnte zudem einen Gewinn von 64.000 Euro erwirtschaften. Es ist noch gar nicht so lange her – nämlich Anfang 2020 – da musste der Klub noch ums finanzielle Überleben kämpfen. "Am Mittwoch war alles sehr harmonisch. Nicht zu vergleichen mit meiner ersten Mitgliederversammlung", sagt BW-Geschäftsführer Stefan Reiter mit einem Schmunzeln. (haba/rawa)