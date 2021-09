Greift Steyr-Trainer Madlener auch heute wieder in die Trickkiste?

Daniel Madlener ist definitiv kein Trainer wie jeder andere – das haben mittlerweile auch seine Kicker von Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr mitbekommen. In den vergangenen Wochen versuchte der 57-Jährige immer wieder, mit unkonventionellen Maßnahmen sein Team anzuspornen. Greift er auch vor dem heutigen Gastspiel in Kapfenberg wieder in die Trickkiste?