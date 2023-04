Gestörte Vorbereitung für Steyr wegen Tief "Rudolf"

Das Tief "Rudolf" hatte aufgrund der starken Niederschläge in den jüngsten Tagen nicht nur zu einer Absage der ursprünglich für vergangenen Freitag geplanten Partie geführt – es gestaltete auch eine Vorbereitung für das Nachholspiel schwierig: "Wir haben vor allem Laufeinheiten absolviert", sagt Vorwärts-Coach Madlener. Am Montag ging es zum Abschlusstraining erstmals wieder auf den Platz zurück – aber nicht im Stadion: "Der Platz hält noch nicht so viel aus. Die Burschen waren aber alle schon wieder hungrig auf den Ball, das wollen wir auch gegen Amstetten zeigen."

Mit den Niederösterreichern wartet eine Mannschaft, die zuletzt nicht in Top-Form agierte und seit drei Spielen sieglos ist. "Sie haben aber eine gute Mannschaft. Wir müssen alles abrufen, um zu siegen", sagt Madlener, der auf den gesperrten Alem Pasic und den verletzten Faris Zubanovic verzichten muss.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Tief „Rudolf“ legte das Unterhaus lahm LINZ. Trotz 138 Spielabsagen haben sich einige Unterhaus-Akteure am Wochenende sportlich betätigt – wie beispielsweise beim gestrigen Linz-Marathon. Tief „Rudolf“ legte das Unterhaus lahm

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger