Fünf Gründe, warum Vorwärts in der Liga bleibt

Vienna-Goalie Andreas Lukse hatte die Hand noch am Ball, aber Murat Satins Strafstoß in der 41. Minute war scharf genug getreten, dass er doch noch unter dem rechten Kreuzeck ins Tor sprang. Der 1:0-Heimsieg ist die Fahrkarte für die Rot-Weißen zum Auswärtsduell gegen die Admira in Wiener Neustadt, das über den Klassenerhalt entscheidet: siegen oder fliegen.