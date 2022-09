Erste Heimniederlage nach 343 Tagen trübte Rückkehr

Am Ende war die Leistung des SK Vorwärts Steyr beim 1:3 (1:1) gegen den SV Horn nicht gut genug, um den Gegner, der sich an der Tabellenspitze befindet, zu gefährden. Nach 13 ungeschlagenen Heimspielen in Serie, in denen man neun Siege und vier Remis holte, gab es gestern erstmals seit fast einem Jahr wieder eine Heimniederlage. Zuletzt blieb man vor 343 Tagen am 22. Oktober 2021 beim 1:3 gegen Lafnitz daheim punktelos.