Dieses Derby birgt besonders viel Brisanz

So heiß war dieses Derby schon lange nicht mehr: Am Sonntag stehen einander Vorwärts Steyr und Blau-Weiß Linz zum siebenten Mal in der 2. Fußball-Liga gegenüber – dieses Lokal-Duell birgt gleich auf mehreren Ebenen besondere Brisanz:

Die Fans: 274 Tage durften keine Zuseher in das Vorwärts-Stadion – im Derby kehren die Fans zurück. Bei Vorwärts Steyr freut man sich auf ein Fußballfest mit guter Stimmung. "Die Fans können für uns in dieser Saison wieder ein entscheidender Faktor werden", sagt Trainer Andreas Milot, dessen Elf seit zehn Spielen auf einen Sieg gegen Blau-Weiß wartet. Wie immer wurde das Duell von der Exekutive als Risikospiel eingestuft. Mit 300 Linzer Schlachtenbummlern wird gerechnet. Die Polizei ist vorbereitet und wird mit einer großen Abordnung an Kräften im Einsatz sein.

Der Jahrhundert-Trainer: Zwei Mal war Gerald Scheiblehner schon mit dem FC Juniors OÖ in Steyr zu Gast – brisanter wird aber wohl morgen sein Gastspiel als neuer Coach von Blau-Weiß. Trotz aller Emotionen sagt der Vorwärts-Jahrhundert-Trainer: "Die wahren Vorwärts-Fans wissen, was ich geleistet habe. Ich erwarte keine Feindschaften und freue mich auf das Spiel." Mit Milot steht bei seinem Ex-Verein sein langjähriger Co-Trainer mittlerweile hauptverantwortlich in der Coaching-Zone. "Blau-Weiß ist Favorit, aber wir haben uns etwas überlegt." Milots Team wird von seinem ehemaligen "Chef" trotz des schwachen Saisonstarts (1:2 in Horn) nicht unterschätzt. Scheiblehner: "Ich mache mir keine Sorgen um Steyr, ich sehe sie besser aufgestellt als in der Vorsaison."

Die Überläufer: Oliver Filip und Joel Dombaxi wechselten im Sommer von Linz nach Steyr, Philipp Ablinger wurde nach seiner Leihe fix verpflichtet. Zudem hat Kevin Brandstätter eine blau-weiße Vergangenheit. Alle vier könnten morgen zum Einsatz kommen. Auf Sommer-Neuzugang Christoph Freitag wird Steyr noch verzichten müssen, dafür könnten David Gonzalez und Ivan Sarcevic wieder einsatzbereit sein.