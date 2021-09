Das Schlusslicht verlangte Spitzenreiter Austria Lustenau alles ab, unter dem Strich stand aber nach einer 1:0-Führung eine 1:2-(1:0)-Heimniederlage. "Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft, sie hat in vielen Bereichen genau das gezeigt, was ich mir vorgestellt hatte", sagte Trainer Daniel Madlener nach dem Match vor 1350 Fans. "Es war die Angst vor dem Gewinnen, die uns gebremst hat." Lob kam auch von Lustenau-Coach Markus Mader: "Vorwärts hat überhaupt nicht wie ein Tabellenletzter gespielt und uns alles abverlangt." Die nächste Hürde für die Steyrer wird noch höher: Die "Rotjacken" treffen am Dienstag (20.25 Uhr) in der 2. ÖFB-Cup-Runde auf Bundesligist SV Guntamatic Ried. Torschütze Oliver Filip fehlt dem SK Vorwärts, der Stürmer musste wegen einer Rissquetsch-wunde im Knie operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.