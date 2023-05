Der Abstiegskampf spitzt sich für Vorwärts Steyr zu

Es ist ein echtes Finale, das der SK Vorwärts Steyr am Sonntag ab 12.30 Uhr in der zweiten Fußball-Liga auswärts bei den Sturm Graz Amateuren zu bestreiten hat. Aktuell liegen die Steyrer mit einem Punkt Vorsprung auf die Grazer auf dem 14. Tabellenplatz. Das wäre nach heutigem Stand für beide Teams zu wenig, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür reicht aktuell erst der 13. Platz.

Denn mit dem SV Stripfing hat im dritten Anlauf jetzt auch ein Bewerber aus der Regionalliga Ost die Zulassung für die nächste Zweitliga-Saison erhalten. Deshalb erwischt es jetzt in der zweiten Liga drei statt zwei Absteiger. Einzige Ausnahme: Sollte Bregenz in der Regionalliga West Dritter bleiben, dann gibt es aus dieser Liga keinen Aufsteiger. Die Bregenzer haben als einziger Klub die Zulassung erhalten, müssen dafür aber mindestens Zweiter werden. Und davon ist eigentlich auszugehen.

Für Vorwärts Steyr ist aber ohnehin unabhängig von der endgültigen Zahl der Absteiger alles möglich. Der Neunte Admira ist vom Vierzehnten Vorwärts nur durch drei Punkte getrennt. Die Steyrer haben damit in den ausstehenden Spielen gegen Sturm Graz, Vienna und Admira alles selbst in der Hand – und werden dafür auch nicht alle drei Spiele gewinnen müssen.

Für diese Partien ruft Trainer Daniel Madlener das gleiche Motto wie für den Abstiegskampf generell aus: "Wir müssen defensiv so kompakt wie in den vergangenen Spielen stehen und geduldig auf unsere Chancen warten." Zuletzt hatte Vorwärts Steyr mit genügend Geduld sieben Punkte aus drei Spielen geholt.

Team reist am Samstag an

Ungewöhnlich: Obwohl die Anreise nach Graz nur knapp zweieinhalb Stunden betragen würde, reisen die Vorwärts-Spieler bereits am Tag vor der Partie an und übernachten in der Steiermark. Im beinharten Abstiegskampf können auch solch kleine Details am Ende den Unterschied ausmachen.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl