Es war ein absoluter Traumeinstand, der David Bumberger bei seinem Debüt für Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr am Freitag gegen die Admira (2:1) gelungen ist: Nach nur einem Training beim Team von Trainer Daniel Madlener stand der 23-Jährige schon in der Startelf – und erzielte bei seiner Premiere in der 68. Minute gleich das Siegtor. "Ich bin noch immer voller Freude.