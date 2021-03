So eng liegen Freude und Leid beisammen: Zuerst war Vorwärts-Kicker Bojan Mustecic in der 82. Minute der Ausgleich zum 2:2 in der 2. Fußball-Liga gegen den GAK gelungen, kurz vor dem Abpfiff bangten er und seine Teamkollegen um Kevin Brandstätter. Nach einem Zweikampf brach der 25-Jährige in der Nachspielzeit plötzlich benommen zusammen – musste von Betreuern vom Feld gebracht werden. Weil er schon als Kleinkind mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hatte, schrillten sofort die