Verletzt: Halbartschlager Sport Fußball Vorwärts will heute Liefering den Pflichtsieg verderben STEYR. "Eine Chance" gibt es auf jedem Fußballrasen, sagt SKV-Trainer Gerald Scheiblehner. Auch wenn darauf die Jung-Bullen grasen. Von Hannes Fehringer, 03. August 2018 - 00:04 Uhr

Wir schreiben die zweite Bundesliga-Runde und die Vorwärts wohl Fußballgeschichte, ginge da heute am Abend nach dem 1:1-Remis zum Einstand gegen die SV Ried auch etwas gegen den Nachwuchsstall von Red Bull Salzburg, dem FC Liefering. Die Rollenverteilung ist vor dem Anpfiff um 19.10 Uhr für Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner freilich klar: "Wir sind noch mehr Außenseiter als gegen die SV Ried, und Liefering ist ein noch deutlicherer Favorit." Seine Elf wird sich gegen die nächste Generation von Weltfußballern stemmen müssen, die in ihrer Altersgruppe die Trikots von Nationalteams tragen und im Vereinsfußball beim FC Liefering ein Leiberl haben. "Aber in jedem Match und gegen jeden Gegner kann es eine Chance geben, die man dann halt nützen muss", will Scheiblehner von seinen Spielern, dass sie nicht vor den Mega-Talenten der Salzburger in Ehrfurcht erstarren. "Dass wir um jeden Ball laufen und kämpfen werden, muss sowieso eine Voraussetzung sein."

Scheiblehner kann bei der Aufstellung fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Vor dem gestrigen Abendtraining, das während der Hitzewelle um 18.30 Uhr begann, hatte er nur zwei Wackelkandidaten. Bei Verteidiger Michael Halbartschlager wurde eine Verletzung akut, sodass die Aussichten, dass er gegen Liefering spielen kann, schlecht sind. Er wird wahrscheinlich auf der Bank bleiben müssen. Nicolas Wimmer, der ebenfalls angeschlagen ist und schon gegen die SV Ried die Zähne zusammenbiss, wird es wohl gegen Liefering ebenfalls versuchen. Gegen die Innviertler war er eine Stütze der Rot-Weißen und einer der Besten am Platz.

Sein Headcoach hat den Gegner wieder bis auf den letzten Spielzug studiert. "Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Ried", prophezeit Scheiblehner, "Liefering hat mit seinen jungen Spielern eine unglaubliche Qualität, sie spielen schnell und offensiv." Verstecken werden sich die Rot-Weißen in der Red Bull Arena in Salzburg dennoch nicht. "Wir werden uns gut auf sie einstellen", verspricht Scheiblehner, "in gewissen Bereichen haben wir sogar Vorteile, zum Beispiel bei Standardsituationen. Die müssen wir für uns nutzen." Die Stadiontore in der Red Bull Arena öffnen sich für Schlachtenbummler um 18 Uhr. Vorwärts wäre mit einem Auswärtspunkt hochzufrieden.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.