Was war das für ein packendes Fußballspiel? Der gestrige 3:2-Erfolg von Vorwärts Steyr in der 2. Fußball-Liga gegen den GAK war für das Team von Trainer Daniel Madlener eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle: Zunächst hatte Steyrs Christopher Kröhn nach einer Ecke (34.) ins eigene Tor getroffen, sechs Minuten später machte der 22-Jährige seinen Fehler wieder gut und erzielte den 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Michael Martin (43.) das Spiel sogar auf den Kopf – 2:1.

Auch in der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Ein Eigenfehler ermögliche den Grazern den Ausgleich: Kevin Brandstätters verunglückte Kopfball-Rückgabe nützte Pedro Felipe zum 2:2. Die Madlener-Elf ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen, erzielte in der 66. Minute den vielumjubelten 3:2-Endstand: Oliver Filip traf per Volley genau ins Eck – und schoss Steyr aus der Abstiegszone.

Zwei OÖ-Klubs, ein Stadion

Heute kommt der FC Juniors OÖ im Derby bei Blau-Weiß Linz (14.30 Uhr) im Hofmann-Personal-Stadion noch als Gast – das könnte sich ab der kommenden Saison aber ändern: In der Paschinger Raiffeisen-Arena darf der FC Juniors OÖ bekanntlich ab Sommer keine Profi-Spiele mehr bestreiten – lediglich Amateurpartien wären erlaubt.

Bleibt der Klub in der zweithöchsten Spielklasse, steht die neue Spielstätte bereits fest: Das Hauptspielfeld auf der Verbandsanlage, das mittlerweile dem LASK gehört und auf dem aktuell auch der heutige Rivale Blau-Weiß Linz seine Partien austrägt, würde dann auch vom LASK-Talenteteam genützt werden. "Das würde für uns nichts ändern, lediglich der Platzwart hätte mehr Arbeit", nimmt es BW-Coach Gerald Scheiblehner vor dem Duell mit seinem Ex-Klub locker. (rawa)