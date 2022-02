"Leider haben wir bei den Gegentoren Geschenke verteilt. Wir müssen versuchen, in Hinkunft über die gesamte Spielzeit das Niveau zu halten”, sagte Vorwärts-Trainer Daniel Madlener. Sein Team gab mit dem Punktgewinn im Nachholspiel der letzten Herbstrunde den Platz am Tabellenende an Lokal-Rivale FC Juniors OÖ ab.

Am grünen Tisch startet morgen Blau-Weiß Linz nach der Testspiel-Causa gegen die Vienna – die OÖN haben berichtet – in das Frühjahr: Die Linzer wollen gegen die Rote Karte gegen Innenverteidiger Fabio Strauß Protest einlegen.