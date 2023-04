1:2 – Vorwärts rutschte auf den letzten Platz ab

Steyr kam in Wien zu Fall.

Nach dem 1:2 auswärts gegen Rapid II rutschte das Team von Trainer Daniel Madlener auf den letzten Platz zurück.

Aus Steyrer Sicht war auch Pech dabei, als vor dem 0:1 eine doppelt abgefälschte Hereingabe genau bei Torschütze Furkan Dursun gelandet war (8.). Das 0:2 durch Philipp Wydra fiel viel zu leicht – und ausgerechnet in einer Phase, als sich Steyr sich an den Ausgleich herangearbeitet hatte (75.). Mehr als das 1:2 durch Tobias Pellegrini gelang nicht mehr (82.). Noch bitterer machte die Niederlage, dass auch die weiteren Konkurrenten Young Violets (2:1 in Horn) und Kapfenberg (3:0 gegen die Vienna) siegten.

