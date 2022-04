Nach dem 1:0 gegen die Young Violets liegt die Mannschaft von Trainer Daniel Madlener erstmals seit der ersten Runde nicht auf einem der beiden Abstiegsplätze.

Oliver Filip erzielte beim ersten Angriff nach der Pause den entscheidenden Treffer, durch den Vorwärts auf den zwölften Platz kletterte (46.). Von den jüngsten neun Spielen ging nur eines verloren – nach dem 1:3 gegen den FC Juniors OÖ vor der Länderspielpause zeigte man die richtige Reaktion.

Der FC Juniors OÖ bleibt nach dem 2:2 gegen Horn, einem Konkurrenten um den Klassenerhalt, Letzter. 2:0 hatten die Niederösterreicher geführt, ehe Tore von Stefan Radulovic (61.) und Alexander Michlmayr (89.) zumindest noch einen Punkt einbrachten. Der Rückstand auf Dornbirn auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. An der Spitze löste Lustenau (2:0 in Amstetten) den FAC (1:1 in Innsbruck) wieder ab.

Kick für den guten Zweck

Blau-Weiß Linz war bei Druckbeginn dieser Ausgabe beim GAK am Ball. Bei einem Kickerl am Donnerstag gab es nur Gewinner: Matthias Seidl und Fabian Neumayr spielten in St. Georgen im Attergau mit 83 Kindern aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen waren. "Die Burschen und Mädchen hatten eine riesige Freude", erzählt Klaudia Dorninger von freiraum-europa, einem gemeinnützigen Verein aus Linz, der Haussammlungen organisierte.

Blau-Weiß Linz übergab Sachspenden und einen Spendenscheck Bild: Nina Steinhauser

Im Doppelpass mit Blau-Weiß Linz wurden Sachspenden sowie ein Spendenscheck übergeben. Der Zweitligist lud dazu alle Kinder zum nächsten Heimspiel ein. Dorninger: "Ihre Augen haben gestrahlt, einige haben sich sogar mit einem Danke auf Deutsch bedankt."