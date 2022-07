Der Cup hat seine eigenen Gesetze – diese Erfahrung musste gestern Fußball-Zweitligist Vorwärts Steyr beim 0:1 gegen Regionalligist WSC Hertha machen. Obwohl die Hausherren ab der 32. Minute – Wels-Kicker Erol Zümrüt sah wegen Foulspiels und Kritik Gelb/Rot – in Unterzahl agieren mussten, kam das Team von Vorwärts-Coach Daniel Madlener zu keinem Torerfolg.

Der Drittligist aus der Messestadt hingegen schon: Nach einem Abwehrfehler der Gäste musste Philipp Stadlmann in der 14. Minute den Querpass von Amar Hodzic nur noch verwerten. Und der Favorit aus Steyr? Die Rot-Weißen hatten der Cup-Blamage nicht viel entgegenzusetzen. Die größte Chance auf den Ausgleich vergab Dragan Marceta: Der Innenverteidiger traf nach einer Ecke per Volley nur die Latte (61.)

Souverän in die nächste Runde eingezogen ist Blau-Weiß Linz: Der Zweitligist startete mit einem Vereinsrekord in die neue Saison: Der 10:1-Sieg gegen den Vorarlberger Klub Hohenems war der höchste Pflichtspielsieg der Linzer seit der Neugründung 1997. „Wir sind ab der ersten Minute professionell aufgetreten, sind für die neue Saison gut vorbereitet“, sagte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

Bis auf Torjäger Ronivaldo waren alle anderen zehn Kicker der Startelf bereits in der Vorsaison mit an Bord gewesen. Scheiblehner: „Vorigen Sommer hatten wir den großen Umbruch, wollten dann eine Mannschaft formen, mit der wir nur leicht verändert in dieser Spielzeit um den Titel mitspielen können. Wir sind voll im Plan.“

Einziger Wermutstropfen beim Tor-Festival: Fabian Windhager musste wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

Packendes Finish in Gurten

Nah dran an einer Überraschung war OÖ-Ligist St. Martin als Außenseiter bei Regionalligist Gurten: Der Landescup-Sieger aus dem Mühlviertel führte beim Drittligisten bis zur 87. Minute 2:1 – gab nach Gegentoren von Thomas Reiter (87.) und Fabian Wimmleitner (90.) im Finish aber die Führung noch aus der Hand.

Keine Chance hatte Regionalligist Vöcklamarkt im Heimspiel gegen Zweitliga-Verein Dornbirn: Bereits nach elf Minuten lagen die Hausruckviertler 0:2 zurück, verloren schlussendlich 0:5.