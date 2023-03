Zweitvertretungen vorne

LINZ. Im Sommer 2022 installierten Frauen-OÖ-Ligist LASK und Ligakonkurrent Krenglbach je eine zweite Mannschaft in der Frauenklasse Nord/Ost sowie in der Frauenklasse Süd/West. Nach dem Herbstdurchgang führen beide ungeschlagen die Tabellen an. "Unsere zweite Kampfmannschaft hat sehr schnell zueinander gefunden. Besonders erfreulich ist, dass unsere jungen Spielerinnen im Durchschnitt erst 17,8 Jahre jung sind. Das Saisonziel ist gleich wie bei der ersten Frauen-Mannschaft der Aufstieg", sagt LASK-Frauenfußball-Koordinator Lukas Schmidsberger.

Ein Ziel, das auch in Krenglbach verfolgt wird: "Natürlich wollen wir die Meisterschaft als Tabellenführer beenden, es wird aber noch ziemlich schwierig. Wichtig ist es uns vor allem, dass unsere jungen Talente Spielpraxis bekommen", sagt Reinhard Buchner, einer der Betreuer bei Krenglbachs 1b-Frauenteam. (pich)

