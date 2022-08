Zweitligist Geretsberg kickt im Exil

Das Kuriose an der neuen Spielgemeinschaft: Die Oberösterreicherinnen spielen dabei den Doppelpass mit einem Klub aus dem Nachbarbundesland, dem Salzburger Verein Bürmoos. "In der zweiten Frauenliga nimmt die Professionalisierung sehr stark zu, da wollen wir einigermaßen mithalten", begründet Trainer Andreas Meindl die neue "Fußballehe", bei der Geretsberg Trägerverein bleibt.

"Die Fördermöglichkeiten sind beim Salzburg-Ligisten ungleich größer als bei Geretsberg in der 2. Klasse", erklärt Meindl. Trotzdem will man seine Wurzeln behalten: "Wir trainieren weiter einmal pro Woche in Geretsberg, zwei Mal wöchentlich bereiten wir uns 15 Kilometer weiter auf dem modernen Kunstrasen im Flachgau vor, wo in Zukunft auch unsere Meisterschaftsspiele durchgeführt werden. Für einen optimalen Trainings- und Spielbetrieb ist gesorgt."

Saisonziel der "Grenzgängerinnen"? Meindl: "Unter diesen ausgezeichneten Bedingungen wollen wir vorne mitspielen." Am Samstag steigt der Auftakt daheim gegen Weikersdorf.