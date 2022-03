Zwei Trainer-Newcomer rocken die OÖ-Liga

Jürgen Prandstätter und David Schimpl – diese beiden Namen waren bis vor kurzem wohl nur absoluten Unterhaus-Kennern ein Begriff. Das hat sich schlagartig geändert – die zwei Trainer-Newcomer rocken aktuell die Fußball-OÖ-Liga.

"Es gibt nicht nur talentierte Spieler, sondern auch talentierte Trainer" – so stellte die Union Perg in der Winterpause den bis dato unbekannten Prandstätter als Nachfolger des zurückgetretenen Samir Gradascevic vor. Die Machländer haben ein gutes Händchen bewiesen: Der 3:0-Erfolg im Derby gegen Pregarten war der vierte Sieg im vierten Frühjahrsspiel. Wer den 42-Jährigen kennt, der weiß aber, dass der aktuelle Erfolgslauf kein Zufall ist. "Ich bin ein Arbeiter, überlasse nichts dem Zufall. Ich sage immer: Wer bereit ist, viel aufzuwenden, der wird irgendwann auch belohnt", sagt der zweifache Familienvater, der von Pergs Anruf selbst überrascht wurde. "Ich habe meine Cheftrainer-Karriere eigentlich erst vor eineinhalb Jahren bei meinem Heimatverein Ried/Riedmark gestartet. Diese Chance, in der OÖ-Liga Trainer zu sein, wollte ich aber unbedingt nützen", erzählt der neue Perg-Coach, der zuvor hauptsächlich im Nachwuchsbereich seines Heimatklubs tätig war – von der U7 bis zur U16 sowie in der Nachwuchsleitung.

Jürgen Prandstätter kennt in der höchsten Liga des Bundeslandes bis dato nur jenes Gefühl des Siegers: Der Neo-Coach von Perg feierte in seinen bisherigen vier Spielen ebenso viele Siege. Bild: Pirkes

Schimpl hatte große Lehrmeister

Auch mit Rieds Kampfmannschaft konnte er in der Bezirksliga Ost die Großen ärgern: Mit einer einheimischen Mannschaft belegte er hinter Oedt 1b punktgleich den zweiten Platz. Jetzt will er auch den Favoriten in der OÖ-Liga ein Bein stellen.

Unverhofft zu seinem Trainerdebüt in der höchsten Liga des Bundeslandes kam auch David Schimpl in St. Florian: Nach dem Rücktritt von Wolfgang Gruber wurde dessen einstiger Co-Trainer zum Chef befördert, feierte in seinem zweiten Spiel gegen Grieskirchen (1:0) seinen ersten Sieg. "Es war kein Trainer-, sondern ein Spielereffekt. Der Sieg bestätigt auch die Arbeit von Wolfgang", sagt der 39-Jährige, der bereits mit 24 Jahren nach seinem dritten Kreuzbandriss die aktive Karriere beenden musste. Abschauen konnte er sich viel von großen Lehrmeistern: als Spieler unter Helmut Köglberger oder Adam Kensy, als Assistent an der Seite von Mario Hieblinger (bei Neuhofen und Stein).