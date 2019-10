Zwei-Klassen-Gesellschaft in der OÖ-Liga

Wurde das Rennen um den Meistertitel in der OÖ-Liga in den vergangenen Jahren meist zum "Fall für zwei", sind in der neuen Saison gleich vier Vereine involviert. Besonders spannend wird wieder der Abstiegskampf. Das sind die ersten Erkenntnisse nach dem ersten Saisondrittel:

Vierkampf um den Titel: Dass Weißkirchen als Vorjahresdritter auch in dieser Saison eine gute Rolle einnehmen kann, war keine große Überraschung. Ebenso, dass Wallern und Oedt ganz vorne mitmischen werden. Aufsteiger Bad Schallerbach durfte man hingegen zumindest ganz vorne nicht erwarten. Stürmer Miliam Guerrib, der 11 der 19 Saisontore erzielt hat, ist der größte Garant für die fünf ungeschlagenen Spiele in Serie.

Enges Rennen um Liga-Verbleib: Der Kampf um den Liga-Verbleib beginnt ab Platz fünf. ASK St. Valentin ist sechs Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, ab dem Sechsten St. Martin/M. sind es gar nur vier Zähler. Außergewöhnlich: Mit Micheldorf (12.), Grieskirchen (13.), Edelweiß Linz (14.), Donau Linz (15.) und Perg (16.) belegen Klubs die letzten fünf Ränge, die in der höchsten Liga des Bundeslandes zu den Stammgästen gehören. Besonders gefährlich: Aufgrund der Abstiegssituation in der Regionalliga könnte es heuer auch in der OÖLiga mehr als nur zwei Absteiger geben.

Heim- und Auswärtsmacht: Während Oedt das einzige Team ist, das mit zwei Siegen und zwei Remis auf der eigenen Anlage noch ungeschlagen ist, gibt es in der Auswärtstabelle gleich zwei Vereine mit weißer Weste. Wallern sammelte 13 von 15 möglichen Punkten vor fremden Rängen. Auch St. Martin ist auswärts ungeschlagen.

Torfabrik und Defensiv-Kaiser: 25 erzielte Treffer nach zehn Runden – bei Wallern fallen pro Partie im Schnitt zwei bis drei Tore. Ein bekanntes Sprichwort besagt aber: "Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive die Meisterschaft." Tabellenführer Weißkirchen stellt mit lediglich acht Gegentoren die beste Abwehr.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at