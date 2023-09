Zurück zu den Wurzeln: Ante Bajic gegen Gurten

Nicht nur für die Kicker von Fußball-Regionalligist Union Gurten wird das heutige Spiel im ÖFB-Cup gegen Österreichs Rekordmeister Rapid (20.30 Uhr, Klaus-Roitinger-Stadion Ried) ein echtes Highlight sein – auch für Ante Bajic wird die Partie hochemotional: Der 28-jährige Altheimer trifft auf jenen Klub, bei dem er den Sprung in das Profigeschäft hat. Im OÖN-Interview spricht der Rapid-Kicker über das Wiedersehen mit alten Mitspielern sowie gesellige Runden bei seinem Ex-Klub.

OÖN: Wie war es eigentlich, als Sie vom Cup-Los Gurten erfahren haben?

Ante Bajic: Ich muss ehrlich zugeben: Ich war am Abend der Auslosung in Wien mit den Hunden spazieren und habe eigentlich gar nicht daran gedacht. Auf einmal ist es auf meinem Handy rundgegangen, auch von mehreren Gurtner Spielern habe ich Nachrichten erhalten. Erst dann habe ich gecheckt, dass wir Gurten zugelost bekommen haben. Ich freue mich riesig auf das Spiel, das aber ein sehr, sehr schweres für uns wird.

Sie sind sozusagen der Gurten-Insider bei Rapid – auf was müssen sich Ihre Kollegen einstellen?

Uns erwartet ein harter Cup-Fight gegen eine erfahrene und starke Mannschaft. Von den Regionalligamannschaften war Gurten sicher eines der unangenehmsten Lose. Ich kann mich erinnern, dass das früher nie jemanden getaugt hat, wenn sie bei uns spielen mussten.

Mehr als vier Jahre haben Sie beim Innviertler Regionalligisten verbracht. Anschließend haben Sie auch den Sprung zu Ried in den Profifußball geschafft.

Ich hatte schöne Jahre in Gurten, die Zeit dort war mein Sprungbrett in den Profifußball. Damals war das eigentlich gar nicht mehr so mein Plan. Nach sieben Jahren bei Burghausen wollte ich eigentlich ein bisschen zurückschalten, einfach nur mehr kicken. Ich habe mir einfach keinen Druck gemacht. Der Spaß am Fußball war damals nicht mehr so da, in Gurten habe ich ihn wieder zurückerlangt.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Gurten-Mitspielern?

Natürlich. Tormann Felix Wimmer ist ein sehr guter Freund von mir, auch mit Simon Schnaitter oder Rene Wirth habe ich noch zusammengespielt. Und dann gibt es auch noch ehemalige Gurten-Spieler wie Martin Feichtinger oder den jetzigen Co-Trainer Florian Hirsch, von denen ich viel gelernt habe.

Was war so besonders bei der Union Gurten?

Es ist ein familiärer Verein, die Leute sind sehr besonders. Nach den Trainings sind wir hin und wieder auch noch Stunden zusammengesessen und haben das eine oder andere Bier getrunken und über Fußball philosophiert. Im Vergleich zum Profifußball ist es eine andere Welt – da ist so etwas natürlich nicht mehr möglich (lacht).

Sie kommen heute mit Rapid zurück ins Innviertel – welche Ziele haben Sie für die aktuelle Saison?

Die vergangene Saison war alles andere als einfach und nicht zufriedenstellend. Diese Saison wollen wir ein anderes Gesicht zeigen. Der Start war gut, auch wenn wir einige Punkte liegen gelassen haben. Hoffentlich können wir uns im Spitzenfeld der Tabelle festsetzen.

6000 Fans erwartet

Im Klaus-Roitinger-Stadion sollen Erinnerungen an früher geweckt werden: 6000 Fans werden zum Cup-Schlager der Union Gurten gegen Rapid erwartet – sie sollen das alte Rieder Stadion in einen Hexenkessel verwandeln.

Ein Fußballfest, bei dem die Drittliga-Kicker der Innviertler nicht nur auf dem Spielfeld ihren Teil dazu beitragen sollen: Zuletzt halfen sie sogar beim Aufbauen von Zäunen oder Gastro-Ständen mit. Einfach typisch Gurten!

Autor Raphael Watzinger