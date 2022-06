Zum Sechziger von Oedt kommt auch der LASK

Das größte Geschenk zum 60. Geburtstag hat sich die ASKÖ Oedt mit dem Aufstieg der Ib-Mannschaft in die Landesliga und der Errichtung der neuen Tribüne nach jahrelangem Kampf um die Baubewilligung bereits selbst gemacht. Der Sechziger wird heute ab 13 Uhr auf der Transdanubia-Sportanlage gefeiert. Die Legenden treffen dabei auf die Supergirls. Danach folgen eine Talkrunde und eine Autogrammstunde mit LASK-Spielern. Ein weiterer Höhepunkt ist der Live-Auftritt von 2:tagesbart. Am Sonntag stehen dann ab 9.30 Uhr noch ein Frühschoppen und eine Feldmesse auf dem Programm.

Neuer Trainer beim FC Wels

Neuer Trainer in Oedt ist bekanntlich Jürgen Schatas. Sein Nachfolger beim FC Wels ist Mujo Candic, der zuletzt den ATSV Stadl-Paura in der Regionalliga betreut hatte. Bei Regionalligist Vöcklamarkt tritt Omer Tarabic die Nachfolge von Klaus Preiner als Sportchef an.