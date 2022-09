Zum sechsten Mal Trainer bei Schalchen

Bei Klaus Erkner von einem Déjà-vu zu sprechen, ist schon fast untertrieben: Bereits nach zwei Runden trennte sich Landesliga-West-Klub Schalchen vom im Sommer erst geholten Coach Mario Messner. Gut, dass der Klub mit Erkner einen Mann in den eigenen Reihen hat, der die Bezeichnung Trainer-Feuerwehrmann auch wirklich verdient: Zum bereits sechsten Mal springt der eigentliche Sportchef bei den Braunauern als Trainer ein. In seinen ersten vier Partien holte er vier Punkte, am Wochenende gab es ein 0:0 gegen Sattledt. Bereits im Frühjahr war Erkner interimistisch als Trainer in Schalchen tätig, führte das Team auf den fünften Platz. "Die Lösung mit Klaus hat bereits mehrmals gut funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt einen neuen Coach zu installieren, wäre russisches Roulette, weil dieser den Verein und den Kader auch erst wieder kennenlernen muss", sagt Schalchen-Obmann Rob Van Gils.

Erkner, der mit den Schalchnern als Übungsleiter bereits drei Aufstiege bejubeln konnte, wird zumindest bis Winter auf der Trainerbank Platz nehmen. "Wir können es der Mannschaft nicht zumuten, ihr ständig einen neuen Trainer vorzusetzen. Deshalb mache ich es so lange, bis wir einen passenden Mann gefunden haben."

Scherpink zu Gschwandt

Einen neuen Coach hat auch Gschwandt: Ex-Bad-Ischl-Coach Franz Scherpink feierte beim 2:2 gegen Pettenbach sein Debüt, nachdem Aufstiegstrainer Ivica Sirocic nach nur vier Runden zurückgetreten war.

Im Finish hatte sein Team bei dessen Premiere gegen die Almtaler Glück, dass es beim Remis blieb: Bei einem Nachschuss-Versuch wurde Pettenbachs Andreas Pühringer gelegt, jedoch ging der Ball ins Tor. Schiedsrichter Lino Heiduck pfiff den Vorteil aber ab und entschied auf Elfmeter. Den Strafstoß vergab Stefan Prielinger – es blieb beim 2:2-Unentschieden.