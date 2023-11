Zum Herbstabschluss weht in Andorf Derbyluft

Sowohl der FC Andorf (0:4 bei Herbstmeister Gmunden) als auch die Union Esternberg (0:3 gegen SPG Schärding) mussten am vergangenen Spieltag empfindliche Niederlagen hinnehmen. Vor allem für die Esternberger war das Match gegen den Lokalrivalen eine verpasste Chance, um den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederherzustellen. Für die Mannschaft von Interimscoach Christian Hartinger steht zum Abschluss der Herbstsaison gegen Andorf am Samstag (14 Uhr) nun das zweite Bezirksderby in Folge am Programm. Mit nur acht Punkten und Rang 13 finden sich die Sauwaldveilchen aktuell mitten im Abstiegskampf wieder.

In Andorf wollen die Esternberger nicht nur die verkorkste Hinrunde versöhnlich beenden, sondern auch die Derby-Bilanz aufpolieren. Der letzte Sieg gegen die Rot-Weißen liegt bereits mehr als acht Jahre zurück. Die Hinrunde der Andorfer gleicht bislang einer Berg- und Talfahrt. Starken Auftritten folgten oftmals bittere Niederlagen. Wie zuletzt, als man nach dem verdienten 1:0-Derbysieg gegen Schärding mit viel Selbstvertrauen ins Salzkammergut reiste. In Gmunden ließ man jedoch zu viele Chancen liegen und verließ den Platz schlussendlich – zumindest dem Ergebnis nach – als klarer Verlierer. Mit einem Sieg im Derby bliebe das Spitzenfeld für den Tabellensiebten aber zumindest in Reichweite.

