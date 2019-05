Zufrieden trotz "Abstiegs-Angst"

„Wir setzen unseren eingeschlagenen Weg fort. Ich habe, unabhängig von der Liga, meinen Vertrag verlängert“, sagt Grieskirchen-Trainer Christian Heinle nach dem 3:1 bei Weißkirchen. Die Trattnachtaler können schon in der kommenden Runde den Klassenerhalt fixieren.

Eine Ansicht, die viele OÖ-Ligisten teilen, denn: Trotz Abstiegs-Angst sind die betroffenen Vereine mit ihren Trainern zufrieden. "Ich bleibe dabei, egal in welche Richtung es geht", sagt Perg-Coach Gerhard Obermüller. Mit dem 1:0 gegen Bad Ischl konnte der Punktevorsprung auf einen Abstiegsplatz auf fünf Punkte ausgebaut werden.

Sogar Schlusslicht SC Marchtrenk, am Freitag 2:4 in St. Florian, sieht keinen Grund, etwas zu ändern. "Wenn wir das Team so zusammenhalten können, würde ich auch mit in die Landesliga gehen. In dieser Woche gibt es Gespräche", sagt Dominik Hamader.

Selbiges gilt für den Vorletzten St. Martin/M., wo Dominik Nimmervoll einen Vertrag für beide Ligen besitzt. Das 0:4 bei Oedt war ein herber Dämpfer im Kampf um den Liga-Verbleib. Bad Ischl will genauso an Erich Renner festhalten wie Micheldorf an Davorin Kablar. Lediglich Gmunden hat sich bei der Zukunft von Almir Memic noch nicht festgelegt. Am Wochenende gab es ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Micheldorf eine bittere 0:1-Niederlage.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at