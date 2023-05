WSC/Hertha-Sportchef Harun Sulimani verhandelt nicht mit seinem Bruder

Fußball-Regionalligist WSC/Hertha stellt die Weichen für die Zukunft: Harun Sulimani, in der laufenden Saison noch als Stürmer aktiv, wird Sportchef beim Drittligisten aus der Messestadt.

Ob der 31-Jährige in der kommenden Saison dabei den Doppelpass mit seinem Bruder spielen wird, ist offen: Trainer Emin Sulimani hat seinen bis Sommer laufenden Vertrag noch nicht verlängert. Dass sich beide am Verhandlungstisch gegenübersitzen, wird nicht passieren. "Die Trainerverhandlungen übernimmt jemand aus dem Vorstand. Ich bin ja aktuell auch noch Teil der Mannschaft, bin da einfach zu nahe dran. Ich kümmere mich aktuell um potenzielle Neuzugänge", erklärte Neo-Sportchef Sulimani.

Natürlich wünscht sich der Noch-Kicker aber, dass sein Bruder am Ende für eine weitere Zusammenarbeit mit den Welsern zu haben wäre: "Er entscheidet das für sich selber, wir wären aber alle glücklich, wenn er bleibt."

Erhalten bleiben wird Harun Sulimani dem OÖ-Unterhaus auch in aktiver Form – zwar nicht bei WSC/Hertha, aber in einer niedrigeren Liga: "Ich will es noch nicht ganz aufgeben, werde das Fußballspielen aber nicht mehr in dieser Form betreiben, wie es bisher der Fall war."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger